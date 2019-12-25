Снаряд попал в торговый центр Fjord Plaza, пострадавших нет.

Военные объяснили стрельбу по торговому центру в Пскове. В командовании Псковского дивизиона рассказали журналистам о том, что произошел инцидент со случайным выстрелом из пушки. В этот момент один из военнослужащих обслуживал технику и вооружение в парке боевой техники местной воинской части.

Произошел непроизвольный выстрел из 30-миллиметровой пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание источник ТАСС

Напомним, что 24 декабря стало известно, что по неосторожности ефрейтор произвел выстрел из пушки БДМ-4. В результате снаряд с полигона попал в крышу торгового центра Пскова. Позже местные СМИ уточнили, что речь идет о здании Fjord Plaza. Снаряд оказался на втором этаже магазина "Детский мир". Из помещения пришлось эвакуировать около 300 человек. В настоящее время сведений о пострадавших нет.

Водитель легковушки погиб после столкновения с фурой под Псковом.

Фото: Минобороны России