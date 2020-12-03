Водитель легковушки погиб после столкновения с фурой под Псковом

В результате оба авто оказались в кювете.

На федеральной трассе P-23 "Псков" произошло смертельное ДТП. На дороге столкнулись легковой автомобиль и фура. Сотрудник Piter.TV оказался на месте происшествия.

Авария случилась утром 3-го декабря на 35 км до Пскова. По предварительным данным, водитель "Хендэ" решил обогнать транспортное средство по встречной полосе, после чего произошло столкновение. Оба авто оказались в кювете. Водитель легкового автомобиля погиб, на место приезжала реанимация. Другой водитель отделался ссадинами, от госпитализации отказался.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителя каршеринга госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после ДТП в Петергофе.

Видео и фото: Piter.TV