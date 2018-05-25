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Военные летчики России и Сирии провели совместные учения

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Они провели учения по отражению ударов авиации условного противника в дневное и ночное время.

Военные летчики ВКС России и ВВС Сирии провели совместные учения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские ВКС были представлены экипажами трех самолетов: Су-24м, Су-34 и Су-35с. В составе сирийских ВВС были пилоты МИГ-23мл и МИГ-29. Они провели учения по отражению ударов авиации условного противника в дневное и ночное время.

Кроме того, российские и сирийские летчики провели совместное патрулирование вдоль границ Сирийской арабской республики.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО сбили за сутки 12 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: военные летчики, минобороны россии, россия, сирия, совместные учения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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