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Российские системы ПВО сбили за сутки 12 украинских беспилотников

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Минобороны РФ рассказали о работе в Харьковской и Николаевской областях.

Российские системы противовоздушной обороны сбили за последние сутки 12 украинских беспилотников. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга от седьмого июня с журналистами официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Эксперт заметил, что дроны были ликвидированы в воздушном пространстве над Харьковской и Николаевской областями.

Сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Липцы, Стрелечье, Дементьевка, Бородоярское, Марьино, Петровское, Граково, Малые Проходы Харьковской области, а также Васильевка Николаевской области.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны, николаевская область, пво, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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