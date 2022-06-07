Российские системы ПВО сбили за сутки 12 украинских беспилотников

Минобороны РФ рассказали о работе в Харьковской и Николаевской областях.

Российские системы противовоздушной обороны сбили за последние сутки 12 украинских беспилотников. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга от седьмого июня с журналистами официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Эксперт заметил, что дроны были ликвидированы в воздушном пространстве над Харьковской и Николаевской областями.

Сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Липцы, Стрелечье, Дементьевка, Бородоярское, Марьино, Петровское, Граково, Малые Проходы Харьковской области, а также Васильевка Николаевской области. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России

