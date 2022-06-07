Минобороны РФ: российские военные завершают операцию по освобождению Святогорска

Остатки украинских батальонов бросили военную технику вместе с оружием.

Вооруженные силы России завершают операцию по освобождению Святогорска в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, националисты взорвали мост через реку Северный Донец, чтобы предотвратить отступление украинских войск от города. Остатки батальонов десантно-штурмовой бригады и аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием. До 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь.

Конашенков отметил, что поступок солдат ВСУ расценивают как правильный, поскольку они своим отступлением спасли свои жизни. Он призвал всех украинских военнослужащих последовать данному примеру.

Ранее Минобороны показало кадры работы расчетов РСЗО "Град" на Украине.

Видео: Минобороны России