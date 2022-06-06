Минобороны показало кадры работы расчетов РСЗО "Град" на Украине

Российские артиллеристы уничтожили объекты противника.

Минобороны показало видео работы боевых расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".

На опубликованных кадрах показана подготовка "Градов" к выполнению огневых задач по уничтожению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации. С помощью беспилотников были определены координаты целей для стрельбы.

В пресс-службе Минобороны отметили, что российские артиллеристы успешно выполнили поставленную задачу, уничтожив объекты противника, после чего быстро сменили огневые позиции.

Ранее Минобороны показало кадры разминирования сельхозугодий в ЛНР.

Видео: Минобороны России