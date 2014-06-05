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Минобороны показало кадры разминирования сельхозугодий в ЛНР

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Заявки на проведение работ поступают ежедневно.

Минобороны показало видео разминирования сельхозугодий и объектов сельскохозяйственного назначения в ЛНР.

На опубликованных кадрах показана работа российских саперов, которые очищают поля от взрывоопасных предметов и мин. В пресс-службе ведомства отметили, что заявки на проведение подобных работ поступают ежедневно.

Также в Минобороны отметили, что работа по разминированию ведется практически каждый день.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов.

Видео: Минобороны России

Теги: лнр, минобороны россии, разминирование, сельхозугодия
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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