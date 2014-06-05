Минобороны показало кадры разминирования сельхозугодий в ЛНР

Минобороны показало видео разминирования сельхозугодий и объектов сельскохозяйственного назначения в ЛНР.
На опубликованных кадрах показана работа российских саперов, которые очищают поля от взрывоопасных предметов и мин. В пресс-службе ведомства отметили, что заявки на проведение подобных работ поступают ежедневно.
Также в Минобороны отметили, что работа по разминированию ведется практически каждый день.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов.
Видео: Минобороны России
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