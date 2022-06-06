ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов

Вооруженные силы России за время проведения специальной военной операции на территории Украины уничтожили 190 самолетов противника. Соответствующую статистику предоставил в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 6 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
Уничтожено 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппарата, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Эксперт добавил, что также ВС РФ ликвидировали в общей сложности 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 единиц полевой артиллерии и минометов, 3446 единиц специальной военной автомобильной техники.
Российская авиация уничтожила на Украине американскую контрбатарейную РЛС.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все