ВС России за время спецоперации уничтожили 190 украинских самолетов

В Минобороны рассказали о ликвидированной технике ВСУ за спецоперацию РФ.

Вооруженные силы России за время проведения специальной военной операции на территории Украины уничтожили 190 самолетов противника. Соответствующую статистику предоставил в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 6 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Уничтожено 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппарата, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт добавил, что также ВС РФ ликвидировали в общей сложности 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 единиц полевой артиллерии и минометов, 3446 единиц специальной военной автомобильной техники.

Российская авиация уничтожила на Украине американскую контрбатарейную РЛС.

Фото и видео: Минобороны России

