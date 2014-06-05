Российская авиация уничтожила на Украине американскую контрбатарейную РЛС

Игорь Конашенков рассказал о работе авиации в рамках спецоперации на Украине за последние сутки.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила на Украине радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства. Соответствующее заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Известно, что объект противника AN/TPQ-50 был выявлен и ликвидирован на территории Северска в Донецкой народной республике.

Поражены 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска ДНР Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт добавил, что также поражены два пункта управления ВСУ, свыше 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, склад горючего в районе Кодема, восемь бронированных автомобилей противника и танков, установка реактивных систем залпового огня "Град", а также батарея полевой артиллерии, 10 единиц спецтранспорта.

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Фото и видео: Минобороны России

