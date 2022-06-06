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Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 под Славянском

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В Минобороны РФ рассказали о ликвидации самолета ВСУ в ДНР.

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский боевой самолет МиГ-29 под Славянском. Операция выполнена за прошедшие сутки в рамках специальной военной операции на территории соседнего государства. Об этом журналистам рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков, выступая на регулярном утреннем брифинге от 6 июня.

Российскими средствами ПВО  в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. 

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что также военными из России ликвидированы 13 беспилотников противника. Воздушные объекты поражены в районах населенных пунктов Ясиноватая и Ставки Донецкой Народной Республики, Волчеяровки и Боровеньках Луганской Народной Республики, Балаклеи, Глубоком, Вербовки, Липцах, Михайловки в Харьковской области, Токмаке Запорожья.

ВКС уничтожили производственные корпуса завода на окраине Лозовой.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: всу, днр, донбасс, игорь конашенков, миг-29, минобороны, пво, славянск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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