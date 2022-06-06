ВКС уничтожили производственные корпуса завода на окраине Лозовой

В Минобороны России рассказали об ударе по ремонтному заводу в Харьковской области.

Воздушно-космические силы России уничтожили производственные корпуса завода, расположенного на окраине Лозовой в Харьковской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 6 июня сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. По данным генерал-майора, миссия выполена ударом высокоточного оружия большой дальности. Целью стало предприятие, занимавшееся ремонтом местной боевой техники.

Ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель военного ведомства РФ уточнил, что также высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре пункта управления ВСУ, 15 районов скопления живой силы противника и техники.

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Фото и видео: Минобороны России

