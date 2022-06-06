Корабли НАТО примут участие в маневрах BALTOPS-22.

Американский авианосец с тысячами военных прибыл в Швецию. Речь идет об УДК LHD 3 Kearsarge, который на текущий момент остановился в морском порту Стокгольма. Боевой корабль вместе с другими иностранными судами будет принимать участие в маневрах Североатлантического альянса BALTOPS-22, которые запланированы в акватории Балтийского моря с 5 по 17 июня. Помимо Вашингтона в них также будут задействованы экипажи из Бельгии, Франции, ФРГ, Великобритании, Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литвы), Норвегии, Польши Дании, Турции, Болгарии, Финляндии и самой Швеции.

В западных СМИ отметили, что в общей сложности в военных будут участвовать свыше четырех тысяч человек из Военно-морских, воздушных и сухопутных войск, более 60 самолетов и 40 кораблей различных классов. Мероприятия посвящены работе по "сдерживанию" российской стороны. В частности, военные будут штурмовать территории, которые якобы захвачены условным противником, а также тренироваться в морском десантировании.

Экипаж Kearsarge представляет из себя 2,4 тысячи моряков. На борту авианосца помещаются 26 военных самолетов и вертолетов.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт