Военные инженеры защитят Ленобласть от пожаров

Военнослужащие ЗВО участвуют в противопожарных мероприятиях.

Резкое потепление, произошедшее в Санкт-Петербурге и области сразу после майских праздников, стало причиной повышения уровня пожароопасности в столице и регионе. Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что к профилактическим мероприятиям противопожарного характера подключились служащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии.

Перед военнослужащими поставлена задача расширить сеть существующих дорог для создания дополнительных подъездов к водным источникам и способствовать, таким образом, быстрому гашению лесных пожаров и ликвидации очагов возгорания. Кроме того, от сухой травы и кустарника очищаются прилегающие к военным частям территории, обновляются полосы безопасности вокруг складов горючих материалов и парков боевой техники. Ряд подразделений проводят тренировочные аварийно-спасательные работы, в рамках которых, в частности, военнослужащие учатся переплавлять пожарную технику через водоемы.

За прошлое лето в Ленобласти произошло более двухсот пожаров.

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