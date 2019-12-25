За лето в Ленобласти произошло более 200 лесных пожаров

При этом пожаров из-за преломления света зафиксировано не было.

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленобласти Алексей Николенко в рамках пресс-конференции "Интерфакс" рассказал, что с начала лета на территории 47 региона уже произошло 242 лесных пожара.

Даже несмотря на то, что с 1 мая в Ленобласти объявлен особый противопожарный режим, спасатели не перестают получать сообщения о возгораниях. В ста случаях пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем или удара молнии, поэтому уголовные дела не возбуждались. При этом пожаров из-за преломления света зафиксировано не было. По остальным инцидентам проводится проверка.

В целом, с начала года на территории Ленобласти произошло 5385 пожаров, что на 7% меньше, чем в прошлом году.

В Башкирии умер волонтер, прибывший тушить лесные пожары.