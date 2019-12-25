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В Башкирии умер волонтер, прибывший тушить лесные пожары
Сегодня, 9:32
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В Башкирии умер волонтер, прибывший тушить лесные пожары

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У мужчины остановилось сердце.

В Башкирии по пути следования к лесному пожара скончался волонтер.

Глава Администрации Белорецкого района РБ Андрей Иванюта сообщил о трагическом случае, который произошел при тушении лесных пожаров на территории региона. Скончался один из волонтеров - добровольцев, который приехал помогать спасателям тушить пожар  на хребте Крака. До места возгорания он не дошёл – по пути остановилось сердце.

Переживать такие вещи тяжело. Сил семье. 

Андрей Иванюта, Глава Администрации Белорецкого района РБ

Администрация района помогла семье с организацией похорон.

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Фото: Андрей Иванюта

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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