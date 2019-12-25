В Башкирии умер волонтер, прибывший тушить лесные пожары

В Башкирии по пути следования к лесному пожара скончался волонтер.
Глава Администрации Белорецкого района РБ Андрей Иванюта сообщил о трагическом случае, который произошел при тушении лесных пожаров на территории региона. Скончался один из волонтеров - добровольцев, который приехал помогать спасателям тушить пожар на хребте Крака. До места возгорания он не дошёл – по пути остановилось сердце.
Переживать такие вещи тяжело. Сил семье.
Андрей Иванюта, Глава Администрации Белорецкого района РБ
Администрация района помогла семье с организацией похорон.
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Фото: Андрей Иванюта
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