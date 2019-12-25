На Камчатке на вулкане Ключевская Сопка нашли тело погибшего альпиниста

Мужчину искали с 6 июля. Альпинисту стало плохо при восхождении.

Спасатели на вулкане Ключевская Сопка нашли тело погибшего альпиниста, которого искали с 6 июля.

Ранее Piter.TV рассказывал, что утром 6 июля в службу МЧС поступило сообщение, что в 200 метрах от кратера вулкана Ключевская сопка один из двух альпинистов, которые совершали восхождение на вулкан, потерял способность самостоятельно передвигаться. Сначала у мужчины отказали ноги, а затем он потерял сознание.

На помощь альпинисту из Петропавловска-Камчатского выдвинулась специализированная бригада спасателей. Прибытие ожидалось к утру 7 июля. Тогда сообщалось, что сама спасательная операция будет зависеть от погодных условий.

Далее Piter.TV сообщал, что 13 июля поиски альпиниста были приостановлены из-за активности вулкана. К тому времени визуального его удалось найти, но подобраться к нему не представлялось возможным. Его друг, который сообщил о пострадавшем, был эвакуирован в Петропавловск.

И вот сегодня, 23 июля, в МЧС региона сообщили, что спасателям альпинистам удалось найти мужчину. К сожалению, он скончался.

Около семи часов утра 23 июля добрались до кратера Ключевского вулкана. Там они обнаружили тело пропавшего альпиниста. В настоящее время сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" эвакуируют его к подножью исполина. Из-за сложного маршрута и постоянно меняющихся погодных условий это может занять продолжительное время. МЧС по Камчатскому краю

Уточняется, что друзья перед восхождением не зарегистрировали свой маршрут по установленным правилам.

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Фото: МЧС РФ по Камчатскому краю