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Военные благоустроили памятные захоронения в пяти районах Ленобласти
Сегодня, 13:08
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lizapoluda

Военные благоустроили памятные захоронения в пяти районах Ленобласти

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К памятникам героев Великой Отечественной войны возложили цветы.

Служащие общевойсковой армии Западного военного округа провели работы по благоустройству полусотни захоронений времен Великой Отечественной войны в 47-ом регионе. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Мероприятия прошли в Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском, Всеволожском и Приозерском районах. Мемориалы отчислили, посадили рядом саженцы деревьев и цветы вместо иссохших кустарников, выполнили ремонт ограждений, восстановили кирпичную кладку. 

В завершение благоустройства, военные отдали дань памяти советским героям, возложив к памятникам цветы и венки.

Ранее мы рассказали о том, что Путин перенес празднование Дня Победы.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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