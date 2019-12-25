Военные благоустроили памятные захоронения в пяти районах Ленобласти

К памятникам героев Великой Отечественной войны возложили цветы.

Служащие общевойсковой армии Западного военного округа провели работы по благоустройству полусотни захоронений времен Великой Отечественной войны в 47-ом регионе. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Мероприятия прошли в Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском, Всеволожском и Приозерском районах. Мемориалы отчислили, посадили рядом саженцы деревьев и цветы вместо иссохших кустарников, выполнили ремонт ограждений, восстановили кирпичную кладку.

В завершение благоустройства, военные отдали дань памяти советским героям, возложив к памятникам цветы и венки.

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