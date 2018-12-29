ЗВО привезет танки на Дворцовую аккуратно: их доставят при помощи тралов

Таким образом военные не повредят дорожное покрытие в центре Петербурга.

Представители ЗВО рассказали о том, что боевая техника, направленная на военный парад на Дворцовой, не будет портить городской асфальт. По информации пресс-службы ведомств, гусеничная техника будет доставлена до центра по тралам. Специальные полуприцепы привезут 15 боевых единиц.

Среди заявленного оборудования, которое местные жители смогут увидеть утром 27 января, значатся танки Т-34, Т-72Б, Т-3, а также машины пехоты БМП-3. Зрителям покажут "Тигров", УАЗы", и "Тайфуны". ЗВО привезет зенитные ракетные установки "С-400" и отр "Искандер-М".

Напомним, что в мероприятии будет участвовать 80 образцов техники и 2,5 тысячи военнослужащих.

Ранее стало известно о том, что Александр Журавлев объявит минуту молчания на параде на Дворцовой.

Фото и видео: Piter.tv