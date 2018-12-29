Александр Журавлев объявит минуту молчания на параде на Дворцовой

Командующий войсками ЗВО вместе с петербуржцами почтит павших солдат и горожан.

Стало известно, кто объявит минуту молчания во время проведения парада в честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады. Честь отдана командующему ЗВО Александру Журавлеву. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отметим, что минуте будет объявлена после того, как прозвучат поздравления в адрес ветеранов и жителей блокадного города с годовщиной освобождения от зарубежных захватчиков. Петербуржцы не останутся в полной тишине: ритуал будет соблюден под звук метронома.

Напомним. что в Северной столице активных ходом идут репетиции парада. Боевая техника и военные в течение нескольких дней выстраиваются на Дворцовой площади. А само торжественное событие запланировано на утро 27 декабря. В мероприятии примут участие около 2,5 тысяч служащих и 80 единиц боевых машин.

Фото и видео: Piter.tv