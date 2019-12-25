Военные Ленобласти изучили опыт современных вооружённых конфликтов

Пресс-служба Западного военного округа сообщила о проведении занятий для командиров соединений и воинских частей на полигоне "Кирилловский" в Ленинградской области. Основной акцент учений делался на способах ведения боевых действий в современных вооружённых конфликтах.
Занятия для командиров мотострелковых, танковых, разведывательных бригад и полков провел командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв. Практическая часть занятий включала демонстрационные стрельбы из всех видов оружия, включая автоматические станковые гранатомёты, реактивные пехотные огнемёты и вооружение боевых машин. Выполнялись упражнения по вождению танков Т-72Б3, бронированных тягачей и автомобилей.
Отдельное занятие было посвящено тактике ведения разведдействий, огневому поражению мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими частями, ПВО, уничтожению беспилотников и радиоэлектронной борьбе.
Ранее в Ленобласти прошли учения по воздушной разведке и учебные стрельбы зенитно-ракетных частей.
Фото: Pixabay
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