Зенитчики Ленобласти уничтожили более 150 воздушных объектов противника

Учебные стрельбы зенитных бригад состоялись в Ленинградской области.

Дислоцированные в Ленинградской области зенитно-ракетные части общевойсковой армии Западного военного округа провели тренировки по разведке и уничтожению целей условного противника в воздушном пространстве. По сообщению пресс-службы ЗВО, учения прошли успешно: военнослужащими было уничтожено более 150 объектов.

В мероприятих участвовали дежурные смены по противовоздушной обороне. Зенитчики отрабатывали сопровождение воздушных целей до начала зоны ответственности и уничтожение целей методом электронного пуска. Кроме того, совершенствовались разведдействия в условиях активного радиолокационного подавления.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО способствуют росту военной опасности в Европе.

Фото: пресс-служба Западного военного округа и Pixabay