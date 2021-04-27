Министр обороны РФ принял участие в заседании глав профильных ведомств ОДКБ.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО способствуют росту военной опасности в Европе. Такое заявление чиновник сделал во время заседания Совета министров обороны государств - участников ОДКБ. Мероприятие проходит в Душанбе. Чиновник считает, что поведение Вашингтона и альянса влияют на националистические настроения на Украине, провоцируя вооруженный конфликт на Донбассе.

Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать". Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт в том числе в приграничных с Россией районах. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Министр напомнил, что в ответ на действия НАТО и США Россия приняла соответствующие меры. В армии проведена внезапная проверка боеготовности сил ЗВО и ЮВО. На территорию южных рубежей государства военные перебросили в рамках выполнения учебно-боевых задач две армии и три соединения ВДВ.

Видео: TG / Kotsnews