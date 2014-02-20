Военные беспилотники обнаружили в Ленобласти замаскированные объекты противника

В Ленобласти прошли учения по воздушной разведке.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила о прошедших в Ленинградской области учениях по воздушной разведке. К тренировке было привлечено более 50 военнослужащих общевойсковой армии и 10 комплексов беспилотной авиации "Орлан-10". В ходе учебных маневров было обнаружено 50 замаскированных объектов условного противника.

Разведка велась с высоты от 400 до 1500 тысяч метров. В задачу операторов входил поиск командно-наблюдательных пунктов, окопов и траншей, дорог, защитных сооружений и огневых средств неприятеля. Разведка осуществлялась в различных погодных условиях, в разное время суток, а также в условиях активного радиоэлектронного подавления.

Орлан-10 - российский многофункциональный беспилотный комплекс, созданный для наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности. Разработан в 2010 году и до сих пор не снят с производства. Продолжительность полёта составляет 16 часов, аппарат способен действовать на удалении до 120 километров от точки пуска, пролететь до 1000 километров и нести элементы радиоэлектронной борьбы в составе комплекса Леер-3.

Ранее на селекторном совещании оборонного ведомства министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия создаст новые военные соединения у западных государственных границ.

Фото: пресс-служба Западного военного округа