Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Военная прокуратура утвердила обвинение солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмирых сослуживцев. Об этом пишет "Коммерсантъ".
В ближайшее время утверждённое прокуратурой заключение поступит в ближайшее время поступит во второй окружной военный суд Восточного военного округа. После этого суд в течение 14 дней назначит дату предварительного заседания.
Адвокаты Шамсутдинова заявили, что уже готова рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу, однако её результаты не будут разглашаться до суда. Защитники планируют ходатайствовать о проведении нового исследования.
Защитник обвиняемого Равиль Тугушев рассказал, что в материалах дела мотивом преступления указано, что Шамсутдинов опасался физического насилия со стороны своих сослуживцев. Эти эпизоды установили военные следователи.
Со стороны одного из офицеров Пьянкова и одного старослужащего солдата были зафиксированы факты неуставных отношений.
Равиль Тугушев, адвокат
Он отметил, что также следствие установило с их стороны факты превышения полномочий. Однако в возбуждении в отношении них уголовного дела было отказано по обстоятельствам, их нереабилитирующим.
Ранее суд продлил арест срочнику Шамсутдинову до 25 сентября.
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