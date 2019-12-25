Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

В материалах дела мотивом преступления указано, что Шамсутдинов опасался физического насилия со стороны своих сослуживцев.

Военная прокуратура утвердила обвинение солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову, который расстрелял восьмирых сослуживцев. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В ближайшее время утверждённое прокуратурой заключение поступит в ближайшее время поступит во второй окружной военный суд Восточного военного округа. После этого суд в течение 14 дней назначит дату предварительного заседания.

Адвокаты Шамсутдинова заявили, что уже готова рецензия на судебно-психиатрическую экспертизу, однако её результаты не будут разглашаться до суда. Защитники планируют ходатайствовать о проведении нового исследования.

Защитник обвиняемого Равиль Тугушев рассказал, что в материалах дела мотивом преступления указано, что Шамсутдинов опасался физического насилия со стороны своих сослуживцев. Эти эпизоды установили военные следователи.

Со стороны одного из офицеров Пьянкова и одного старослужащего солдата были зафиксированы факты неуставных отношений. Равиль Тугушев, адвокат

Он отметил, что также следствие установило с их стороны факты превышения полномочий. Однако в возбуждении в отношении них уголовного дела было отказано по обстоятельствам, их нереабилитирующим.

Ранее суд продлил арест срочнику Шамсутдинову до 25 сентября.