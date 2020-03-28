  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:30
135
matveyvn
Код вставки плеера

Военная полиция блокировала на карантин полигоны Минобороны в четырех областях

0 0

Войска радиационной, химической и биологической защиты "выявляют очаги и границы условного заражения".

Военная полиция блокировала на карантин полигоны Минобороны в четырех областях. Об этом сообщает сайт министерства обороны.

Это полигоны Западного округа в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях. Карантин ввели "в рамках повышения уровня готовности к решению задач по локализации ЧС".

На полигоны не пускают людей и транспорт, территорию патрулируют. Для этого используются камеры видеонаблюдения и беспилотники.

Войска радиационной, химической и биологической защиты "выявляют очаги и границы условного заражения". При этом штаб округа круглосуточно анализирует "условную эпидемиологическую обствановку".

Ранее мы сообщали, что российская армия проведет спецучения из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Минобороны России

Теги: армия рф, коронавирус, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Александровна Анжелика
Сегодня 9:44

Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мне помогло и вам поможет, вот сами почитайте ----  https://nnna.ru/alco
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии