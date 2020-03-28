Военная полиция блокировала на карантин полигоны Минобороны в четырех областях. Об этом сообщает сайт министерства обороны.
Это полигоны Западного округа в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях. Карантин ввели "в рамках повышения уровня готовности к решению задач по локализации ЧС".
На полигоны не пускают людей и транспорт, территорию патрулируют. Для этого используются камеры видеонаблюдения и беспилотники.
Войска радиационной, химической и биологической защиты "выявляют очаги и границы условного заражения". При этом штаб округа круглосуточно анализирует "условную эпидемиологическую обствановку".
Ранее мы сообщали, что российская армия проведет спецучения из-за коронавируса.
Видео: YouTube / Минобороны России
Обсуждение ( 1 )
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