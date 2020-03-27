Российская армия проведет спецучения из-за коронавируса

Военные будут тренировать реагировать на ситуации, которые могут возникнуть в связи с распространением коронавируса.

Российская армия проведет специальные учения из-за коронавируса. Об этом сообщили представители Минобороны России на официальном сайте. Тренировки пройдут на территории ЗВО и ЦВО, на семи полигонах.

Военные проверят готовность войск к локализации ЧС, связанных с распространением инфекции. Будут задействованы силы ВКС, ракетных и инженерных войск, РХБЗ, центров медицинского обеспечения. Ранее в ведомстве рассказали, что в РФ будет создана специальная группировка военных для борьбы против вируса.

На данный момент количество зараженных коронавирусом по стране превысило тысячу человек. Большая часть инфицированных пациентов находится в Москве.

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Видео: YouTube/Минобороны России, Military Forces XXI Century