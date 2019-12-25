"Военмех" закрыли "до особо распоряжения"

Когда вуз снова откроется, пока неизвестно.

Сегодня, 18 сентября, занятия в Балтийском государственном техническом университете "Военмех" имени Устинова решили перенести в дистанционный формат. Информация об этом появилась в группе образовательного учреждения в "ВКонтакте".

Вуз закрыт до особого распоряжение, это касается в том числе приемной комиссии и иных подразделений.

По информации "78.ru", это связано с сообщением о заминировании здания. Также известно, что сообщение об этом поступило 18-го сентября и в Российский государственный университет правосудия в Петербурге.

Фото: Википедия