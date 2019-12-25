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В Российский государственный университет правосудия в Петербурге поступило сообщение о заминировании
Сегодня, 13:45
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nadezhda_sib

В Российский государственный университет правосудия в Петербурге поступило сообщение о заминировании

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Злоумышленник пригрозил взрывом.

В Петербурге поступило очередное сообщение о заминировании здания. В этот раз неизвестный угрожает Северо-Западному филиалу Российского государственного университета правосудия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сотрудники университета были вынуждены покинуть здание. Оно находится в Александровском парке на станции метро "Горьковская". Студенты на данный момент учатся удаленно. 

Сообщения о заминировании в разные инстанции Петербурга поступают регулярно. Накануне сотрудникам органов внутренних дел пришлось осмотреть почти 400 объектов.

Фото: Piter.TV

Теги: заминирование, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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