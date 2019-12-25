В Российский государственный университет правосудия в Петербурге поступило сообщение о заминировании

Злоумышленник пригрозил взрывом.

В Петербурге поступило очередное сообщение о заминировании здания. В этот раз неизвестный угрожает Северо-Западному филиалу Российского государственного университета правосудия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сотрудники университета были вынуждены покинуть здание. Оно находится в Александровском парке на станции метро "Горьковская". Студенты на данный момент учатся удаленно.

Сообщения о заминировании в разные инстанции Петербурга поступают регулярно. Накануне сотрудникам органов внутренних дел пришлось осмотреть почти 400 объектов.

Фото: Piter.TV