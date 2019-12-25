В четверг анонимы "заминировали" почти 400 объектов в Петербурге

Проверка объектов заняла около 5 часов.

В четверг, 17 сентября, на электронные адреса УФСБ РФ по Петербургу и области, районных судов и университетов поступили сообщения о заминировании зданий. Всего "жертвами" лжеминеров стали 393 объекта. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В сообщении говорилось о заминировании зданий судов, торговых центров, университетов, роддомов, школ и дошкольных учреждений. Были эвакуированы 127 человек из здания Василеостровского районного суда и одной гимназии.

Опасных веществ и устройств не обнаружили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно ранее, на улицу также вывели студентов одного из университетов.

Фото: Piter.TV