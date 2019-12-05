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В Петербурге анонимные "минёры" атаковали университет
Сегодня, 13:04
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге анонимные "минёры" атаковали университет

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Людей вывели на улицу.

В четверг, 17 сентября, стало известно о том, что в Северной столице "заминировали" университет технологий управления и экономики. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как оказалось, в образовательное учреждение поступил звонок с сообщением о том, что в здании заложена бомба.

Кто-то не смешно пошутил

пишут очевидцы 

Студентов, преподавателей и всех остальных незамедлительно вывели на улицу. На место прибыли спасатели и правоохранители. Учебное заведение проверяют. 

Ранее мы сообщали о том, что в петербургский суд поступило сообщение о заминировании здания.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: заминировали, сообщения о минировании, университет технологий управления и экономики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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