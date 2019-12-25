В петербургский суд поступило сообщение о заминировании здания

"Жертвами" злоумышленника также стали детские сады.

Утром 17-го сентября в Василеостровский районный суд поступило сообщение о заминировании здания. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сотрудники суда эвакуировались. Также в сообщении злоумышленника говорится о зданиях около 50 детских садов города. Подробности пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за ложных сообщении о заминировании в Петербурге эвакуировали 145 человек. Сообщения о ложных заминированиях приходят регулярно.

Фото: Piter.TV