Из-за ложных сообщении о заминировании в Петербурге эвакуировали 145 человек

В проверках были задействованы 95 сотрудников органов внутренних дел.

Вчера, 16-го сентября, из-за ложных сообщений о заминировании зданий пришлось эвакуировать 145 человек. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщения от злоумышленника поступили в период с 14:52 до 17:07 на электронные адреса четырех судов. Также неизвестный упомянул о метрополитене, торговых центрах АЭС. Всего правоохранители осмотрели 84 объекта. Проверка завершилась лишь в 20:40.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств не было обнаружено.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV