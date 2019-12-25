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Из-за ложных сообщении о заминировании в Петербурге эвакуировали 145 человек
Сегодня, 8:57
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nadezhda_sib

Из-за ложных сообщении о заминировании в Петербурге эвакуировали 145 человек

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В проверках были задействованы 95 сотрудников органов внутренних дел.

Вчера, 16-го сентября, из-за ложных сообщений о заминировании зданий пришлось эвакуировать 145 человек. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщения от злоумышленника поступили в период с 14:52 до 17:07 на электронные адреса четырех судов. Также неизвестный упомянул о метрополитене, торговых центрах АЭС. Всего правоохранители осмотрели 84 объекта. Проверка завершилась лишь в 20:40. 

Взрывчатых веществ и взрывных устройств не было обнаружено. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV

Теги: заминирование, ложное сообщение, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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