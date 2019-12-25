  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге вновь поступило сообщение о заминировании зданий
Сегодня, 16:21
53
nadezhda_sib

В Петербурге вновь поступило сообщение о заминировании зданий

0 0

Автор сообщения в случае невыполнения его требования обещал добавить магические ритуалы вуду.

На адрес районного суда Петербурга вновь поступило сообщение о заминировании. Отправитель грозился помимо заминирований в дальнейшем добавить ежедневные магические ритуалы вуду. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Сообщение было отправлено 16-го сентября в 14:27. Злоумышленник сообщил о заминировании судов, а также вагонов красной и оранжевой веток метрополитена. Сотрудники Смольнинского и Петродворцового районных судов эвакуировались.

Накануне в Петербурге анонимные "минёры" за сутки атаковали более двух тысяч зданий. 

Фото: Piter.TV

Теги: заминирование, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии