В Петербурге анонимные "минёры" за сутки атаковали более двух тысяч зданий

Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что в Петербурге за сутки неизвестные "заминирвоали" более двух тысяч зданий. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, в минувший вторник, 15 сентября, на электронную почту аэропорта Пулково поступили электронные письма с угрозами взрывов. Аналогичные угрозы звучали и в адрес детских садов, школ, роддомов, больниц, гипермаркетов и гостиниц города.

В итоге правоохранители Северной столицы осмотрели 2 190 объектов. Среди них 56 больниц, 112 гипермаркетов и торговых центров, 1 561 школ, 228 мостов, 233 гостиницы и автовокзал. В итоге взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее мы сообщали о том, что самолет Петербург — Казань подал сигнал тревоги.

Фото:pixabay