Военкор Сладков выразил соболезнования семье Сванидзе

Военный корреспондент Александр Сладков в собственномTelegram-канале выразил соболезнования супруге российского журналиста Николая Сванидзе в связи с его кончиной. Автор пояснил, что запомнил представителя СМИ как принципиального человека как в отношениях с другими людьми, так и со своими подчиненными. При этом, Сванидзе умел по-насоящему дружить.
Николай Сванидзе ушел от нас. Принципиальным был в отношениях с людьми и подчиненными, умел дружить. Мои соболезнования супруге Николая, Марине, и ребятам, которые рядом были до конца.
Александр Сладков, военкор
Сладков напомнил зрителям, что ранее работал под руководством Сванидзе в теоевизионной программе "Зеркало", которая выпускалась на ВГТРК. Сладков назвал этот период интересным в своей профессиональной карьере.
Якубович назвал Маслякова человеком с недюжинным характером.
Фото и видео: Telegram / Сладков+
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