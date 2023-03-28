Военкор Сладков выразил соболезнования семье Сванидзе

Александр Сладков прокомментировал уход из жизни Николая Сванидзе.

Военный корреспондент Александр Сладков в собственномTelegram-канале выразил соболезнования супруге российского журналиста Николая Сванидзе в связи с его кончиной. Автор пояснил, что запомнил представителя СМИ как принципиального человека как в отношениях с другими людьми, так и со своими подчиненными. При этом, Сванидзе умел по-насоящему дружить.

Николай Сванидзе ушел от нас. Принципиальным был в отношениях с людьми и подчиненными, умел дружить. Мои соболезнования супруге Николая, Марине, и ребятам, которые рядом были до конца. Александр Сладков, военкор

Сладков напомнил зрителям, что ранее работал под руководством Сванидзе в теоевизионной программе "Зеркало", которая выпускалась на ВГТРК. Сладков назвал этот период интересным в своей профессиональной карьере.

Якубович назвал Маслякова человеком с недюжинным характером.

Фото и видео: Telegram / Сладков+