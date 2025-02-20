Эксперт назвал появившиеся ранее в публичном пространстве данные недостоверными.

Российский военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал свою аудиторию в Telegram-канале о том, что у него и его источников отсутствуют данные о намерении Вооруженных сил Украины вторгнуться на территорию Брянской области. По словам специалиста, ранее опубликованная информация в ряде СМИ и социальных сетях не соответствуют действительности Мужчина добавил, что намерение ВСУ атаковать приграничные территории с Россией не подтвердилась.

Я знаю, что мы недавно сами атаковали в районе населенного пункта Юнаковка скопление вражеских войск. По моей информации, 40 единиц бронетехники уничтожено, уничтожены сотни солдат противника. Александр Сладков, военкор

Ранее другой российский военный корреспондент Семен Пегов указал на то, что армия киевского режима разрабатывает план прорыва на территории Курской и Брянской областей. Цель украинских военнослужащих командованием поставлена по перехвату инициативы на американско-российских переговорах о мирном урегулировании регионального кризиса на Украине.

SHOT: ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область.

Фото и видео: Telegram / Сладков +