Военкоматы Петербурга собрали очереди

Осенний призыв стартует в Северной столице 1 октября и продлится до 31 декабря.

У военных комиссариатов в трех районах Петербурга 29 сентября выстроились очереди. Об этом пишут СМИ и очевидцы в социальных сетях.

Большая часть ожидающих – кадровики предприятий, передает "Фонтанка". Это связано с поправками в КоАП РФ , которые вступают в силу с 1 октября и ужесточают санкции за соотвествующие нарушения. Так, штрафы выросли с 5 тыс. до 500 тыс. рублей.

Напомним, что осенний призыв стартует в Северной столице 1 октября и продлится до 31 декабря. Военкоматы готовят 30 тыс. уведомлений.

Фото: Piter.TV