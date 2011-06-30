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Военкоматы Петербурга собрали очереди
Сегодня, 18:44
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Военкоматы Петербурга собрали очереди

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Осенний призыв стартует в Северной столице 1 октября и продлится до 31 декабря.

У военных комиссариатов в трех районах Петербурга 29 сентября выстроились очереди. Об этом пишут СМИ и очевидцы в социальных сетях.

Большая часть ожидающих – кадровики предприятий, передает "Фонтанка". Это связано с поправками в КоАП РФ , которые вступают в силу с 1 октября и ужесточают санкции за соотвествующие нарушения. Так, штрафы выросли с 5 тыс. до 500 тыс. рублей. 

Напомним, что осенний призыв стартует в Северной столице 1 октября и продлится до 31 декабря. Военкоматы готовят 30 тыс. уведомлений.

Фото: Piter.TV

Теги: военкоматы, осенний призыв
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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