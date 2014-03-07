Военкомат в Ленобласти предложил девушкам сдать контакты бывших в честь 8 марта

Последовала прямая реакция от пользовательниц соцсети.

Военный комиссариат в Ленобласти предложил девушкам сдать контакты бывших в честь 8 марта. Обращение начальника отдела по работе с гражданами военного комиссариата Ленобласти Юрия Хромова было опубликовано в Instagram-аккаунте администрации региона.

Военный рассказал, что пользователи соцсети смогут оставлять аккаунты тех бывших, которые уклоняются от военной службы. Последовала прямая реакция от пользовательниц – в комментариях появились аккаунты тех или иных пользователей.

Теперь – небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим с распростертыми объятиями. И помните, настоящий мужчина должен иметь военный билет Юрий Хромов

Ранее мы сообщали о том, что в Ленинградской области полиция задержала подозреваемого в незаконной охоте на лося.

Видео: Instagram / страница администрации Ленобласти