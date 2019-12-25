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В Ленобласти полиция задержала подозреваемого в незаконной охоте на лося
Сегодня, 15:52
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В Ленобласти полиция задержала подозреваемого в незаконной охоте на лося

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Ленинградской области полиция задержала подозреваемого в незаконной охоте на лося. Полную историю случившегося описали в пресс-службе Главка по городу и области 8 марта. Выяснилось, что неделю назад в ходе патрулирования леса у деревни Керро Всеволожского района Ленобласти полицейские нашли останки разделанной туши лося.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по 258-й статье УК РФ (браконьерство). Предполагаемым браконьером оказался 64-летний житель деревни Матокса.

Утром 8 марта в ходе обыска в частном доме подозреваемого было найдено место разделки туши, а в холодильнике – мясо и кости лося. У хозяина дома изъято два охотничьих ружья и охотничий карабин с оптикой. 

Ранее полицейские арестовали мужчину, который ограбил кассу на автозаправке в Гатчинском районе. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: ленобласть, лось, охота
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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