В Ленобласти полиция задержала подозреваемого в незаконной охоте на лося

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В Ленинградской области полиция задержала подозреваемого в незаконной охоте на лося. Полную историю случившегося описали в пресс-службе Главка по городу и области 8 марта. Выяснилось, что неделю назад в ходе патрулирования леса у деревни Керро Всеволожского района Ленобласти полицейские нашли останки разделанной туши лося.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по 258-й статье УК РФ (браконьерство). Предполагаемым браконьером оказался 64-летний житель деревни Матокса.

Утром 8 марта в ходе обыска в частном доме подозреваемого было найдено место разделки туши, а в холодильнике – мясо и кости лося. У хозяина дома изъято два охотничьих ружья и охотничий карабин с оптикой.

Ранее полицейские арестовали мужчину, который ограбил кассу на автозаправке в Гатчинском районе.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО