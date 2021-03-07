Полицейские поймали ночного разбойника, который обокрал автозаправку: видео

В Гатчинском районе мужчина обокрал АЗС на 5 тысяч рублей.

Полицейские арестовали мужчину, который ограбил кассу на автозаправке в Гатчинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 7 марта.

Примерно в 3.30 ночи бандит ворвался на пункт АЗС и потребовал у 53-летней женщины-оператора деньги. Неизвестный угрожал работнице, обещал применить физическую силу, если она не послушает его. После получения средств в размере 5000 рублей он скрылся.

Женщина обратилась в полицию через полчаса после ограбления. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее в Piter.tv сообщили, что в Петербурге злоумышленник угрожал взорвать ТЦ и УФМС.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти