В Петербурге злоумышленник угрожает взорвать ТЦ и УФМС

Аноним утверждает, что активирует взрывчатку в ТЦ "Жемчужная плаза", "Охта Молл", "ПИК" и отделах УФМС.

Торговые центры и УФМС получили анонимки, в которых говорится, что в зданиях находятся взрывоопасные устройства. В письмах "минер" указывает, что следит за входами. Он требует не вызывать силовиков и взрывотехников на место возможного преступления. В ином случае будет активирована взрывчатка, угрожает аноним в письмах. Об этом сообщили на портале Gazeta.SPb 6 марта.

Злоумышленник требует от полицейских наказать двух мужчин, которые, по его информации, являются преступниками.

Автор писем сообщает, что может взорвать некоторые торговые центры и отделения УФМС.

Ранее Piter.tv стало известно, что в Сомали 20 человек погибли при взрыве заминированного автомобиля.

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