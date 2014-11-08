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Военкомат двух районов Петербурга подтвердил рассылку повесток по СМС
Сегодня, 21:42
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Военкомат двух районов Петербурга подтвердил рассылку повесток по СМС

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Подобная рассылка будет дополнительным средством, которое поможет оповещать призывников о необходимости прийти в военкомат.

В пятницу, 9 июня, стало известно о том, что военкомат Кронштадтского и Курортного районов Петербурга подтвердил информацию о рассылке повесток по СМС для сверки данных. Об этом рассказали изданию "РБК".

В СМИ и телеграм-каналах поделились скриншотами сообщений с необходимостью посетить военкомат Курортного района для сверки данных воинского учета. В уведомлении просили иметь паспорт и документ воинского учета.

Это практикуется, городской военкомат это распоряжение дал.

Военный комиссариат по Кронштадтскому и Курортному районам Петербурга

Напомним, что 5 июня Министерство обороны РФ вынесло предложение об изменениях в положении о призыве россиян по мобилизации и дополнении его возможностью призыва посредством СМС-рассылки.

Ранее мы сообщали о том, что в Минобороны РФ предложили ставить на воинский учет граждан без явки в военкомат.

Фото: Piter.TV

Теги: военный комиссариат, повестки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости СПб,

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