Военком Петербурга назвал приоритетный возраст для мобилизованных

Военнообязанные прапорщики, мичманы, солдаты-сержанты, матросы подлежат призыву до 50 лет. Младших офицеров призывают до 60 лет, а старших офицеров – майоров, подполковников, полковников – до 65 лет.

Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский рассказал о приоритетном возрасте для частичной мобилизации. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Военнообязанные прапорщики, мичманы, солдаты-сержанты, матросы подлежат призыву до 50 лет. Младших офицеров призывают до 60 лет, а старших офицеров – майоров, подполковников, полковников – до 65 лет.

Качковский добавил, что "стараются призывать сержантов, солдат, матросов до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет. При этом граждане старшие 35 лет, попадающие под мобилизацию, также могут быть призваны.

Если вы в эту категорию не входите – мало ли, где-то ошибочно перепутали год – вы приносите документы и ни одна призывная комиссия в районе не будет вас даже призывать – добавил Сергей Качковский.

Ранее за отказ от повестки петербуржцам грозит штраф в 200 тыс. рублей или уголовное дело. Качковский добавил, что отказавшимся грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы сроком до двух лет. Он отметил, что информация об административных штрафах в 3 тысячи рублей устарела.

Фото: Piter.tv