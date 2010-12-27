В центре Петербурга заметили водородный катамаран Energy Observer

Команда из Франции совершает мировое турне, пропагандируя энергию из возобновляемых источников.

Днем 17 июня петербуржцы заметили в центре города необычный катамаран Energy Observer. Судно длиной 30 метров пришвартовано на Неве возле Дворцового моста.

На борту корабля находится команда из Франции. Она совершает мировое турне, пропагандируя энергию из возобновляемых источников. Катамаран сверху обшит солнечными батареями, а также оборудован двумя высокими вертикальными крылоподобными складывающимися ветрогенераторами и установкой расщепления воды. Установка выделяет из воды водород, который становится третьим источником энергии.

Формально Energy Observer находится в кругосветном плавании с 2017 года. Фактически катамаран начал свое турне весной 2019 года. Команда проплыла через Антверпен и Хельсинки до Петербурга, а затем отправится снова в Европу. Судно можно наблюдать с 17-го по 20 июня на Неве.

Ранее мы писали, что в "Порте Севкабель" открылся причал для водных прогулок.

Фото: Instagram / energyobserver