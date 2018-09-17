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В "Порте Севкабель" открылся причал для водных прогулок
11 июня, 17:06
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Alena_Zinovieva

В "Порте Севкабель" открылся причал для водных прогулок

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Здесь могут пришвартоваться двухпалубные теплоходы.

На территории общественного пространства "Порт Севкабель" открылся причал для водных прогулок. Теперь здесь могут пришвартоваться двухпалубные теплоходы. Об этом сообщает пресс-служба Единого центра водного туризма.

"Порт Севкабель" с центром города свяжут два регулярных водных маршрута: "Балтийский круиз" и круиз "Город-Порт".

Теплоходы по маршруту "Балтийский круиз" будут ходить вокруг Васильевского острова с выходом в Финский залив. Продолжительность прогулки – 2,5 часа. Круиз "Город-Порт" будет длиться 1,5 часа. Жители и гости города отправятся в путешествие по Большой Неве из центральной городской акватории, где расположен новый причал.

Оба маршрута предусматривают остановки напротив Медного всадника и Зимнего дворца. При этом из центра города в "Севкабель" и наоборот можно будет попасть за полчаса.

Ранее мы писали, что в ночь на 13 июня в Петербурге разведут только Троицкий мост.

Фото: пресс-служба Единого центра водного туризма

Теги: водные прогулки, порт севкабель, прогулки по неве
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

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dennn24
Вчера 11:25

В портЕ???

или все же в протУ

 

 

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Аноним
Вчера 11:16

В портЕ???

или все же в протУ

 

 

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