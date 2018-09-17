В "Порте Севкабель" открылся причал для водных прогулок

Здесь могут пришвартоваться двухпалубные теплоходы.

На территории общественного пространства "Порт Севкабель" открылся причал для водных прогулок. Теперь здесь могут пришвартоваться двухпалубные теплоходы. Об этом сообщает пресс-служба Единого центра водного туризма.

"Порт Севкабель" с центром города свяжут два регулярных водных маршрута: "Балтийский круиз" и круиз "Город-Порт".

Теплоходы по маршруту "Балтийский круиз" будут ходить вокруг Васильевского острова с выходом в Финский залив. Продолжительность прогулки – 2,5 часа. Круиз "Город-Порт" будет длиться 1,5 часа. Жители и гости города отправятся в путешествие по Большой Неве из центральной городской акватории, где расположен новый причал.

Оба маршрута предусматривают остановки напротив Медного всадника и Зимнего дворца. При этом из центра города в "Севкабель" и наоборот можно будет попасть за полчаса.

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Фото: пресс-служба Единого центра водного туризма