В Петербурге 13 ноября закрывается сезон прогулок по рекам и каналам

Водные пути перестанут быть доступными для судов, в том числе маломерных, уже завтра.

Сезон прогулок по рекам и каналам в Петербурге закрывается уже 13 ноября. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на соответствующее распоряжение городского комитета по транспорту.

Ноябрьская дождливая погода не останавливает петербуржцев и гостей города продолжать смотреть на Северную столицу с воды. Однако водные пути перестанут быть доступными для судов, в том числе маломерных, уже завтра.

Высокий спрос на прогулки по воде обновляет флот экскурсионных судов. В частности, в 2023 году в Петербург поставили пять современных скоростных "Метеоров", а летом из Северной столицы на остров Котлин и в Кронштадт запустили пассажирские катамараны "Форт Кроншлот".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)