Катамаран "Форт Кроншлот" спущен на воду в Петербурге

Судно изготовили на Средне-Невском судостроительном заводе по заказу судоходной компании "Нева Тревел". Оно предназначено для внутренних водных путей Северной столицы.

В четверг, 27 апреля, на Средне-Невском судостроительном заводе в Северной столице прошёл торжественный спуск на воду первого пассажирского катамарана "Форд Кроншлот" по проекту "Котлин". Об этом сообщила пресс-служба ОСК.

Судно заложили в апреле 2022 года. Его разработали специально для развития музейно-исторического парка "Остров фортов" в Кронштадте как направления для развития туризма.

Заказала катамаран судоходная компания "Нева Тревел". Судно предназначено для внутренних водных путей Северной столицы и прибрежных морских районов. Благодаря своей конструкции, оно способно легко пройти под самыми низкими мостами в городе. Всего на катамаране предусмотрено 150 мест, ещё 50 пассажиров могут разместиться на верхней палубе.

До 2025 года предприятие планирует построить ещё 6 аналогичных судов.

Ранее мы сообщили о том, что дизель-электрическую подлодку "Можайск" спустили на воду в Петербурге.

Фото: Пресс-служба ОСК