Его будут разводить для проведения репетиции праздника выпускников "Алые паруса".

В ночь на 13 июня в Петербурге разведут только Троицкий мост. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

В связи с празднованием Дня России в ночь на 13 июня мосты в городе на Неве вообще не должны разводить. Однако для Троицкого сделали исключение. Он будет разведен с 23 часов 12 июня до 6 часов утра 13 июня для проведения репетиции праздника выпускников "Алые паруса".

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят на "Алых парусах".

Фото: mostotrest-spb.ru