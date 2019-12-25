Ремонт водопровода на Тихорецком проспекте почти завершён

Специалисты ГУП "Водоканал" представят результат работы 29 декабря.

На Тихорецком проспекте в Петербурге почти завершена масштабная реконструкция водопровода. Как сообщила пресс-служба Смольного, специалисты сдадут участок проспекта Культуры до Светлановского проспекта к 29 декабря.

Сейчас на объекте общей протяжённостью 1865 м монтируют узлы водопроводной сети и восстанавливают благоустройство.

В результате работ жители 15 домов в Калининском и Выборгском районах Северной столицы получат доступ к обновлённым коммуникациям.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы смогут оплатить долги за коммунальные услуги без начисления пени.

Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга