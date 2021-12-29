В Зеленогорске продавали водонапорную башню за 5 миллионов рублей

Площадь объекта составляет всего 40 квадратных метров.

Пользователь Avito выставил на продажу водонапорную башню в Зеленогорске. Стоимость объекта составила 5 млн рублей.

Площадь участка, по словам владельца под ником "чудо в перьях" составляет одну сотку, а сама башня - всего 40 квадратных метров. На данный момент башня снята с продажи. По информации "Делового Петербурга", владельца решила, что оставит объект себе и приспособит ее под дачу. Башня не включена в реестр объектов культурного наследия.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге одобрили строительство гостиничного комплекса на месте исторических дач в Зеленогорске.

Фото: avito.ru